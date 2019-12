SERRADIFALCO. Sono quattro in totale le aree pubbliche da destinare al commercio all’aperto. Ad approvare il provvedimento che le prevede è stato il commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale, la dott.ssa Daniela Leonelli. Le aree saranno riservate per il commercio ambulante al fine di consentire la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non. Come ha rilevato il sindaco Leonardo Burgio, si tratta di un provvedimento che fa seguito alle numerose richieste pervenute nei mesi scorsi al Comune da parte di diversi operatori commerciali ambulanti che hanno richiesto a più riprese la concessione di aree pubbliche per lo svolgimento del commercio al dettaglio. Da qui la decisione da parte dell’amministrazione comunale di individuare quattro stalli nel centro abitato per consentirvi lo svolgimento del commercio da riservare per gli ambulanti. Gli stalli sono stati individuati dall’ufficio Suap del municipio di concerto con l’amministrazione comunale. Ovviamente l’individuazione delle aree è stata resa possibile anche dopo che l’apposita commissione comunale, composta dai rappresentanti dei commercianti, si è espressa favorevolmente all’unanimità all’introduzione delle nuove aree pubbliche commerciali da assegnare. All’assegnazione delle nuove aree provvederà lo sportello unico per le attività produttive mediante il sistema dell’evidenza pubblica.