SERRADIFALCO. Disporre una diversa tempistica nella rateizzazione della Tari per agevolare i contribuenti. E’ lo spirito che ha portato il sindaco Leonardo Burgio a proporre in Giunta la modifica al Regolamento comunale per la Iuc (Imposta unica comunale). Il primo cittadino la sottoporrà al commissario straordinario con i poteri del consiglio, la dott.ssa Daniela Leonelli e riguarderà, nello specifico, l’articolo 55. Finora – come ha spiegato il sindaco – nel nostro regolamento comunale il pagamento della Tari avveniva o in un’unica soluzione, oppure in 3 rate nel mese di luglio e novembre dell’anno corrente e gennaio dell’anno successivo; invece la proposta prevede che si possa pagare la Tari tre rate che scadranno il 30 aprile, il 30 agosto e il 30 novembre di ogni anno. Si tratta, secondo il sindaco, di venire incontro quanto più possibile ai cittadini contribuenti che debbono pagare le tasse evitando la coincidenza con periodi dell’anno in cui i contribuenti erano impegnati nel pagamento di altri tributi; pertanto, scegliendo questa diversa distribuzione temporale per il pagamento delle tre rate della Tari, s’è voluto agevolare quanto più possibile i cittadini mettendoli in condizione di poter pagare le tre rate del tributo in 7 mesi e per di più in periodi che non coincideranno più con il pagamento di altri tributi. La proposta di modifica al regolamento della Iuc è stata poi approvata, oltre che in Giunta, anche dal commissario straordinario con i poteri del consiglio.