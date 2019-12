SERRADIFALCO. Grani antichi e pizza: saranno loro i protagonisti della 1^ edizione della “Sagra dei Grani Antichi e della Pizza Tradizionale di Serradifalco” che inizia oggi e che si svolgerà anche nei giorni del 15 e 16 dicembre. Si inizia oggi alle 16,30 con il taglio del nastro e l’intervento del sindaco Leonardo Burgio, del Presidente delle “Associazioni Italiane Pizzaioli in giro per il mondo” e dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura, On. Edy Bandiera. Alle 17 conferenza sull’importanza dei prodotti tipici a km 0 e alle 18,30 apertura degli stand di tutti i prodotti tipici, della pizza, dei vini e delle birre locali. Alle 21 animazione con gruppi folkloristici locali. L’indomani, 15 dicembre, alle 10 apertura degli stand, mentre dalle 12 alle 17 animazione per bambini. Alle 15 Show coking a cura della pizza chef Michele Lamantia. Lunedì 16 dicembre, infine, alle 10 prenderà il via il campionato internazionale di pizza con special guest i maestri Giovanni Epifani, Luciano Sorbillo e Marco Quintili. Saranno 4 le categorie: Pizza Napoletana, Pizza Classica, Velocità e Larghezza. Tra i partecipanti pizzaioli della Federazione italiana pizzaioli nel mondo (FIP), della Sicilian School of Pizza, degli Amici della Pizza e di Italia Malta Pizza Association. L’evento inoltre sarà la 1^ tappa di selezione del campionato europeo che si terrà a fine 2020 a bordo di una nave MSC Crociere. I primi classificati, infatti, potranno partecipare gratuitamente all’Europeo 2020. Alle 20 ci sarà la premiazione mentre alle 21 Pizza party finale con spettacolo di pizza acrobatica. La sagra è stata finanziata dall’assessorato regionale all’agricoltura.