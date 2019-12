SAN CATALDO. Il locale Movimento 5 Stelle ha organizzato stamani il gazebo “Aspettando… Giocattoli in MoVimento il 5 e 6 Gennaio”. Si tratta di una iniziativa tesa alla raccolta di giocattoli da distribuire in occasione della befana ai bambini. Un’iniziativa che ha visto già le prime adesioni. Come lo scorso anno si prevede l’arrivo di tanti giocattoli da donare e scambiare. Il M5S ha invitato tutti per il 5 e il 6 Gennaio 2020 in piazza Papa Giovanni XXIII per l’atto finale di questa lodevole iniziativa.