MUSSOMELI – Il gruppo giovanile, nato nel 2017 con Padre Luis prosegue la sua azione nel territorio. Ma già precedentemente col conventuale Padre Antonio Caruso esisteva un gruppo di giovani che operavano e frequentavano la chiesa di San Francesco. Da dire che, da pochi mesi, il gruppo ha preso più forma, e, pertanto, hanno deciso il nome che li rappresenta “gruppo giovanile LIVRE SOUL”(Anima Libera) con il coordinatore e responsabile Mario Bertolone. Il gruppo ha come sede presso la struttura S. Francesco. Si tratta di un gruppo aperto ai ragazzi e giovani mussomelesi che si riuniscono ogni sabato sera, dopo la messa, per un breve momento di preghiera con chitarre, canti e balli. Il gruppo poi si rende disponibile per altre iniziative e ritiri con altri giovani del circondario e del nisseno. E proprio in questo periodo natalizio sono state diverse le iniziative poste in essere, partecipando coi loro lavoretti, precedentemente approntati, agli stand del 7 e 8 dicembre 2019, il ricavato è andato in beneficenza. Successivamente, nella domenica del 15 dicembre , nella chiesa di San Francesco, si sono cimentati in una loro performance riscuotendo apprezzamenti ed applausi. Anche momenti ludici, nell’atmosfera natalizia, hanno trovato spazio nel salone San Francesco, dove si sono riuniti i giovani per un torneo di carte e per la just dance. Da sottolineare che, per il 9 anno consecutivo, il gruppo giovanile con chitarre e canti hanno fatto visita alle diverse strutture sociali, accompagnati dai soci della San Vincenzo e altri volontari, riservando particolare attenzione agli anziani della Casa di Riposo Padre Calà, dove si sono esibiti in un piccolo spettacolo. Un gruppo giovanile votato al sociale.