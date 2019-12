MUSSOMELI – Il Consiglio Comunale è stato convocato, in seduta urgente, per venerdì 20 Dicembre alle ore 18,00 con il seguente ordine del giorno:

1. Scelta scrutatori;

2. Esame estremi necessita’ ed urgenza;

3. Approvazione verbali sedute precedenti;

4. Proposta di deliberazione: Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. – Ricognizione organismi partecipati alla data del 31.12.2018;

5. Proposta di deliberazione: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 relativo a spese legali e di CTU di cui alla sentenza TAR n. 2097/18 e alla sentenza Corte di Appello n. 157/2019 in favore dei sigg. Sorce Maria, Alessi Angelo e Alessi Pasquale Mario nq. di eredi del sig. Alessi Salvatore;

6. Proposta di deliberazione: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 relativo a spese di giudizi in favore dell’avv. Antonio A. Culora – Sentenza n. 396/2019 della Corte di Appello;

7. Proposta di deliberazione: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 – spese di lite derivanti dalla sentenza TAR n.2698/2018 in favore dei sigg. Lupo-Campanella e spese di verificazione liquidate con decreto TAR n. 153/2019 in favore dell’arch. V. Salvaggio;

8. Proposta di deliberazione: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs n. 267/2000, relativo alla sentenza n. 318/2019 della Corte di appello di Caltanissetta in favore di Aina Giuseppe e Aina Salvatore.