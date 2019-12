CALTANISSETTA – Bambini e under 16 femminile, protagonisti della domenica Nissa Rugby: un duplice appuntamento che ha regalato soddisfazioni al sodalizio presieduto da Giuseppe Lo Celso.

Oltre 80 i bambini che hanno calcato il manto verde del “M. Tomaselli” in occasione del raggruppamento di mini rugby che si è svolto a Caltanissetta, domenica 1 dicembre.

In campo under 6-8-10 e 12 di Nissa Rugby, Palermo, Tauri ed ente scolastico San Giuseppe. Una festa del rugby, con tantissimi genitori ed appassionati, che ha disegnato una splendida mattinata di sport. Sotto l’occhio attento degli staff della Nissa Rugby di mini-rugby ed Educational Rugby che hanno curato la logistica dell’evento.

Una giornata di palla ovale e sano divertimento, conclusasi con un terzo tempo spumeggiante. Tutte le squadre hanno ricevuto l’attestato-premio di partecipazione “Rugby Sorriso”; alla premiazione erano presenti il vicesindaco Grazia Giammusso, l’assessore allo sport Fabio Caracausi e l’assessore al bilancio Luciana Camizzi.

Analoga gioia nella trasferta a Catania dell’under 16 femminile. Le “cerberine” sono state tra le protagoniste, presso il Campo Passiti di Catania, del “Festival Femminile” aperto a tutte le compagini siciliane e organizzato dal San Gregorio. Le giovani atlete nissene hanno potuto confrontarsi con le coetanee e proseguire nel loro percorso di crescita tecnico-tattica. In rosa: Lida Cappellino, Ludovica Graziano, Ooana Gojnea, Alessia Salvo, Francesca Sardo ed il ‘capitano’ Ilaria Cirneco che così ha commentato la giornata: “Come prima partita insieme, come gruppo è stata un’esperienza positiva: c’è stata unione, complicità e comunicazione. Piccoli traguardi raggiunti in attacco e soddisfazioni, sia come singoli sia come gruppo. C’è ancora da lavorare molto, ma siamo tutti contenti e concentrati; c’è voglia di lavorare. Di certo stiamo andando nella giusta direzione. Sono certa che continuando così potremo sicuramente raggiungere grandi traguardi”.