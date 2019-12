Nuova ondata di concorsi e assunzioni nella Sanità siciliana. Sul tavolo ci sono bandi di Asp e ospedali per 215 posti, per reclutare per lo più medici, funzionari e dirigenti.

Come riporta Giacinto Pipitone in un articolo sul Giornale di Sicilia, i maggiori vuoti da coprire sono a Enna, dove sono destinati 84 posti; a Ragusa con 39 posti in palio e Catania con 25. Concorsi anche a Palermo, dove 50 posti sono destinati ai disabili e altre categorie protette.