CALTANISSETTA – La DLF Macchine è il nuovo main sponsor della Nissa Rugby. Concluso l’accordo tra una delle aziende nissene più lungimiranti e solide del panorama siciliano, e non solo, e la società della palla ovale, punto di riferimento del centro Sicilia. La scintilla era scoccata in occasione dell’affascinante sfida “uomo contro macchina” del settembre 2019, allorquando 8 uomini di mischia “sfidarono” una minipala: fu l’originale iniziativa, che poi ebbe una notevole risonanza mediatica nazionale, svolta nel corso della kermesse nazionale organizzata dalla Dlf Macchine, il primo open house dell’azienda nissena leader nella vendita, noleggio e assistenza di mezzi.

La squadra da oggi si chiamerà DLF Nissa Rugby. Un progetto ricco ed articolato che vuole puntare su Caltanissetta, sullo sport nisseno, per implementare ed accrescere il capillare lavoro del club della palla ovale, che adesso potrà contare sull’appoggio di un’impresa che della “nissenità” ha sempre fatto un vanto.

Delfino La Ferla, deus ex macchina, della DLF ha sottolineato: “Siamo felici di intraprendere questa collaborazione con la Nissa Rugby poiché ‘portatrice di valori sani nel nostro territorio’; ci permette di contribuire alla crescita sportiva e non solo dei nostri giovani. Il progetto presentatoci dal presidente rientra in un piano chiaro e lineare per la mia azienda nell’investire sul nostro territorio da tutti i punti di vista”.

Analoga soddisfazione per Giuseppe Lo Celso, presidente della formazione rugbistica: “Prendo spunto dal motto della DLF …. ‘Quando il giuoco si fa duro prendo precauzioni’. Siamo orgogliosi che un partner d’eccellenza e un’azienda leader nel settore macchine industriali e movimento terra, condivida i valori e gli aspetti formativi del nostro club. Alla base del nostro progetto c’è la volontà di stabilire una forte connessione, i nostri sono e saranno progetti comuni, basati su valori condivisi: per questo siamo orgogliosi di portare sulle nostre maglie da gioco una delle eccellenze dell’imprenditoria del nostro territorio”.