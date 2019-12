NAPOLI – Lunedi’ avrebbe compiuto 16 anni, ma ieri sera e’ morto dopo aver avuto un incidente con la Smart che aveva sottratto al padre. Il fatto e’ accaduto a Pozzuoli (Napoli) in via Antonino Pio, nel rione Toiano della citta’ flegrea. Giuseppe De Pasquale, era alla guida dell’auto per un giro nel suo quartiere. Accanto a lui un coetaneo che per fortuna e’ rimasto illeso. Non c’e’ stato invece nulla da fare per Giuseppe. L’auto, forse per l’alta velocita’ e per l’inesperienza del conducente, in una curva si e’ ribaltata. Sul posto sono stati chiamati i medici del 118, ma il trasporto al vicino ospedale di Santa Maria delle Grazie non e’ servito a nulla. Il padre non si era accorto che il figlio aveva preso le chiavi dell’auto perche’ era a dormire. (AGI)