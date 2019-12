– La Polizia di Stato ha arrestato un calabrese di 41 anni, Salvatore Curinga, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo e’ stato trovato in possesso di circa 10 chili di cocaina mentre percorreva con la propria autovettura l’autostrada Palermo-Catania in direzione del capoluogo siciliano. L’arresto e’ stato effettuato, in flagranza di reato, dai poliziotti della squadra mobile con l’ausilio degli agenti della polizia stradale di Buonfornello. A scovare la droga e’ stato il cane “Asko”. In due vani nascosti nella vettura sono state trovate dieci confezioni da un chilo l’una sigillate con nastro adesivo, contenenti cocaina pura. Curinga e’ stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. L’auto e’ stata sequestrata.