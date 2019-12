CALTANISSETTA – Nel campionato nazionale under 19, girone Z, la Pro Nissa ha vinto per 4 a 1, domenica 1 dicembre, il derby nisseno contro la Kalat C5 festeggiando così il primo alloro stagionale dopo ben nove sconfitte consecutive. I due quintetti partecipano al torneo tricolore: la Pro Nissa ha la squadra seniores che prende parte al campionato di serie B mentre la Kalat, anch’essa società di Caltanissetta, si occupa esclusivamente del settore giovanile. Le due compagini giungevano all’atteso appuntamento con grande concentrazione. La Kalat, allenata da Totò Rizza, con 6 punti in graduatoria e la Pro Nissa, affidata il 24 ottobre al tecnico Giuseppe La Mendola dopo le dimissioni di Filippo Costa, con uno scomodo zero in graduatoria.

Il match è vibrante, divertente, ben giocato e regale emozioni agli spettatori seduti sulle tribune del PalaMilan di Caltanissetta. Pro Nissa concreta e determinata, pungente nelle ripartenze. Kalat, più propositiva ma carente in fase conclusiva. I biancoscudati trovano la via del gol. I ragazzi di mister Rizza, provano a riequilibrare il match: colpita una traversa e una conclusione scheggia il palo. Nel momento di massimo sforzo arriva il raddoppio degli ospiti su tiro libero; squadre al riposo con la Pro Nissa avanti di due segnature. Nella ripresa è D. Ricci ha siglare il terzo gol e far scorrere anzitempo i titoli di coda sulla gara. La Kalat non molla e mette in campo il portiere di movimento per trovare almeno una rete; Pro Nissa ordinata che regge l’urto ed anzi trova la via della rete. Soltanto nei secondi finali, il portiere A. Del Popolo sigla il gol della bandiera e rende leggermente meno amaro il finale per la Kalat c5: 4 a 1 per la Pro Nissa. Nel tabellino marcatori per i vincitori due volte D. Piazza e T. Assennato, oltre a Ricci. Da segnalare il serio infortunio a Damiano Iannello della Pro Nissa.

Nella prossima giornata, in programma il 15 dicembre, la Pro Nissa sarà di scena ad Ispica contro l’Arcobaleno, mentre la Kalat C5 riceverà la Gear Piazza Armerina.

Risultati e classifica campionato Under 19 alla fine del girone d’andata

Akragas – Agriplus Mascalucia 5-1

Arcobaleno Ispica – Regalbuto 2-7

Kalat – Pro Nissa 1-4

Mascalucia – Meta Catania Bricocity 5-4

Real Cefalù – Gear Sport 6-3

Riposa: Assoporto Melilli