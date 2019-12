CALTANISSETTA – È stato un week end intenso per gli scout del gruppo “Caltanissetta 4”, tutte le unità sono state impegnate in varie attività, dai lupetti nella “caccia di accettazione” presso la chiesa di Santa Rosalia, il reparto in uscita alla piana di Imera, ha dedicato un momento di preghiera e raccoglimento al cimitero dei carusi, il noviziato a Palermo ha vissuto l’esperienza del battesimo dell’acqua provando l’emozione della prima immersione in mare ed infine il Clan al servizio della raccolta alimentare e della Caritas. Gioco, Avventura, Strada, Servizio, i principi di un mondo, quello degli scout, che riescono sempre a catturare, emozionare, per una esperienza di vita avvincente e sempre attuale che i capi del gruppo con un rinnovato entusiasmo stanno trasferendo ai ragazzi per contribuire a far crescere dei buoni cittadini, di cui c’è forse particolare bisogno.