CALTANISSETTA – La DLF Nissa Rugby cresce con costanza, oltre che nelle dimensioni tecnico-valoriali, legate ai vari settori della società (formazioni seniores maschile e femminile, settore giovanile, mini-rugby ed educational rugby), anche nella attrattiva delle aziende che sposano un progetto programmatico pluriennale che mira a costruire un’eccellenza sportiva del centro Sicilia a Caltanissetta. Non solo le prime squadre ma, una progettazione che dalle scuole primarie ai settori giovanili, vuole diffondere valori etici costruttivi.

Molte aziende hanno scelto di condividere un percorso che si prospetta sempre più ampio e coinvolgente, 5 gold sponsor e 10 silver sponsor già effettivi e molte le adesioni che la società, presieduta da Giuseppe Lo Celso, sta vagliando: la DLF Nissa Rugby non reputa confacenti meri contributi economici ma, innanzitutto, una condivisione di ideali e progetti.

Il direttore sportivo Andrea Lo Celso ha sottolineato: “Non possiamo che essere grati a tutti i partner che in questa stagione hanno sposato il nostro progetto sportivo ed il nostro piano strategico triennale. Ogni anno, nuovi “sostenitori” del territorio si propongono a noi perché credono in ciò che facciamo e nei valori che riusciamo ad inculcare nei nostri giovani, che non sono altro che il ‘nostro’ futuro. Con ogni partner abbiamo progetti ed obiettivi precisi, perché vogliamo che ognuno di loro, possa essere parte attiva e non solo economica della crescita del nostro club. Ringrazio il nostro main sponsor DLF nella persona di Delfino la Ferla. I nostri sponsor Gold con il Punto G dell’amico Giuseppe Balbo, P.M.A. di Alessandro Cortese, MAPA Sport di Antonio Pace, progetto Medicomm del dottor Carlo Privitera, Sedita centro medico del dottor Antonio Sedita. Ringrazio i nostri sponsor Silver con Transfers Marchese di Antonio Marchese, All Grain di Elia Panzica, Sport Fisio di Rocco Ferrara, la Crai di Francesco Timo , Marchese Autoricambi di Gianluca Marchese, Yoghi sport di Liborio Gioveni, Coffee lab e Miva’ di Alessandro Andolina, Panificio Lazzara di Gianni Lazzara e infine Tastami del caro amico Fabiano Micciche’. Grazie del vostro sostegno, insieme possiamo migliorare Caltanissetta”.