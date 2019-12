La Sancataldese accede alla finalissima della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza senza nemmeno bisogno di giocare. La Cephaledium, avversario che i verdeamaranto avevano già battuto all’andata 0-2 (doppietta di Savasta, nella foto di Giacomo Sapienza), non s’è presentata al Valentino Mazzola di San Cataldo per la disputa del match di ritorno. Pertanto, alla luce della mancata presentazione della squadra palermitana, all’arbitro, dopo la consueta procedura di attesa prevista in questi casi, non è rimasto altro che dichiarare chiusa la partita. Non essendosi presentata a San Cataldo, la vittoria sarà attribuita, come accade in questi casi, alla Sancataldese 3-0. Seby Catania, per la gara di oggi, aveva schierato Dolenti, Campanaro, Bognanni, Di Marco, Calabrese, Castaldo, Scurella, Passanante, Galletti, Bellomonte, Savasta. A disposizione: Pizzardi, Prestia, Bangoura, Mondino, Giunta, Grasso, Bello, Spicuzza. In finale la Sancataldese affronterà il Giarre che, pareggiando 1-1 con il Rosolini, è approdato in finale dopo aver superato la compagine siracusana 0-1 all’andata.