CAMPOFRANCO. E’ stato certamente un Buon natale per gli ex precari in servizio al Comune dal momento che sono stati tutti stabilizzati (nella foto). A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. <E’ stata una giornata storica per i 26 ex precari in servizio nel nostro comune: dopo più di 25 anni di precariato tutti e 26 si sono ritrovati nella stanza del sindaco firmando il proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato>. Erano presenti il Sindaco, degli Assessori, dei consiglieri comunali, la segretaria comunale Concettina Nicosia, i responsabili di area Gioacchino Di Baudo e Antonio Lo Curcio, i dipendenti comunali Enzo Mantello e Isidoro Scozzaro e i diversi familiari. Tanta emozione, commozione, gioia e non è mancata nemmeno qualche lacrima, per quello che può essere definito un giorno indimenticabile. <Una stabilizzazione fortemente voluta dal Sindaco e dalla sua Giunta che ne hanno fatto un punto cardine della loro attività amministrativa>, ha detto il sindaco Pitanza. <Si è voluto dare serenità e certezze a 26 persone, a 26 famiglie che non andranno via da Campofranco>. A fine firme grande festa . Questi i 26 dipendenti comunali stabilizzati: Franca Antinoro, Franco Baldone, Massimo Baldone, Franca Bonomo, Camilla D’Agrò, Claudio Falletta, Salvatore Giuliano, Massimo Malta, Salvatore Malta, Enza Mantio, Antonello Minnella, Rosalia Navarra, Mimma Nicastro, Salvatore Nicastro, Teodora Provenzano, Belinda Provenzano, Stefania Schillaci, Giuseppe Scozzaro, Giuseppe Costanzo, Lillina Di Carlo, Salvatore Falletta, Rossana Spoto; Rosanna Alì, Salvatore Falletta, Franco Modica, Vincenzo Nicastro.