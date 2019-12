Si è svolta alla tensostruttura dell’Oasi Park Garden Club di Fiumefreddo in Provincia di Catania, l’Assemblea dei Presidenti Siciliani della Federazione Nazionale dei Campeggiatori “Unione Club Amici”.

All’incontro hanno partecipato i presidenti o i delegati di 8 Club provenienti da tutta la Sicilia tra cui l’associazione Camperisti Nisseni di Caltanissetta.

Durante l’incontro si è discusso delle attività della Federazione e della promozione dei progetti da sviluppare nell’isola durante il 2020.

“Il turismo Itinerante è una risorsa apprezzata da tantissime amministrazioni comunali su tutto il territorio nazionale – ha commentato il Presidente Nazionale, Ivan Perriera, intervenuto all’incontro –. La Sicilia ha bisogno dell’impegno dei club presenti per farne comprendere appieno l’importanza. Le autocaravan, avendo dimensioni notevoli, hanno bisogno di spazio attrezzati che, però, non richiedono cementificazioni ma adeguate aree per rendere la sosta dei tanti turisti che arrivano in Sicilia sempre più sicura e confortevole”.