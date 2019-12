CALTANISSETTA – “ultimatum – Ripartire: percorsi per uscire dalla crisi” è il titolo dell’incontro in programma, domenica 29 Dicembre in Via Re D’Italia (ex Capuana). L’iniziativa mira ad analizzare l’ultima posizione della città nella classifica sulla qualità della vita pubblicata dal Sole 24 Ore di recente. In particolare, l’obbiettivo di “Ultimatum” è di riunire le energie positive della città che operano sul territorio per cercare di individuare un percorso di rilancio comune.

‘’Riteniamo importante invitare la cittadinanza a una seria riflessione sull’oggettiva situazione in cui versa la nostra città’’ dicono Andrea Alaimo e Federica Rizzo, rappresentanti della Rete degli Studenti Medi.

‘’Le cause dell’ultima posizione in classifica sono evidenti, per questo abbiamo pensato di interpellare le realtà attive sul territorio e fare rete per cercare un punto comune da cui ripartire, sentendoci di fronte a un ultimatum.’’ Aggiunge Gabriele Buscarino, membro attivo del Circolo Aut.

L’iniziativa si svilupperà attraverso una prima parte in cui si formeranno tavoli tematici riguardanti: (i) Migrazioni, Demografia, Società e Questione Abitativa (ii) Lavoro, Economia e Diseguaglianze di Genere; (iii) Scuola, Università, Cultura e Ambiente.

I tavoli di lavoro mirano a creare una discussione orizzontale sui temi per individuare, nel tempo a disposizione,dei punti tematici cruciali dai quali il territorio nisseno dovrebbe ripartire.

L’evento avrà sede al Circolo AUT in Via Re d’Italia (ex Capuana), il 29 dicembre. Inizieremo con una breve introduzione sugli obiettivi e le motivazioni che rendono importante questo momento, per poi avviare dei tavoli di lavoro con i soggetti della realtà nissena che vivono e operano sul territorio. Alle 18:30 apriremo un’assemblea cittadina in cui presenteremo le proposte sviluppate con la volontà di avviare un dibattito con la cittadinanza tutta. Per dare concretezza e continuità al lavoro che verrà svolto, scriveremo un manifesto sottoscritto da tutte e tutti le/i partecipanti con eventuali proposte progettuali volte al concreto risanamento delle condizioni attuali.

Gli organizzatori sottolineano: “Consapevoli che ogni progetto di rinascita non possa non partire da chi vive e lavora sul territorio, vogliamo sederci intorno a un tavolo e discutere di come rispondere alla crisi collettivamente. Il 29 dicembre sarà una giornata di confronto, riflessione, dibattito, proposta. Noi non ci arrendiamo, e voi?”.