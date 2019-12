CALTANISSETTA. Il giudice monocratico Francesco D’Arrigo ha rimesso in libertà con obbligo di dimora in città il venticinquenne lUca Romano, il venditore ambulante che aveva reagito sferrando un pugno ad un commissario di Polizia municipale dopo che gli era stato sequestrato dalla stessa Pm il suo furgone di frutta e verdura perchè privo della necessaria licenza. Il venticinquenne ambulante era stato arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni. L’uomo, difeso dall’avv. Giuseppe Dacquì, pur senza nascondere le sue responsabilità, ha motivato la propria reazione con il fatto che avrebbe provato rabbia di fronte alla prospettiva di vedersi sequestrare la merce che avrebbe in precedenza acquistato a credito.