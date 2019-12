Disponibilità tutte le giornate lavorative ad eccezione della domenica e dei festivi

CALTANISSETTA – Prosegue la consegna dei kit per la raccolta differenziata per i nisseni che risiedono nelle CONTRADE e nelle vie limitrofe all’agglomerato urbano. E, vista la richiesta degli utenti, il ritiro potrà essere effettuato fino al 31 dicembre 2019. Ma questa è l’ultima chiamata per potersi dotare del kit completo per la raccolta differenziata, il cui completamento della consegna è disponibile sino al prossimo 31 dicembre; dopo tale data Dusty si riserverà di valutare, di concerto con l’Amministrazione comunale, se debbano essere riorganizzate altre date di consegna.

A partire da lunedì 2 dicembre infatti e per l’intero mese di dicembre (ad eccezione dei giorni festivi e delle domeniche), i nisseni che risiedono nelle contrade potranno andare a ritirare la fornitura prevista.

PROLUNGATA DISPONIBILITÀ DI CONSEGNA, SI MANTENGONO ORARI E MODALITÀ

Le modalità sono sempre le stesse: è possibile ritirare il kit nei locali della Chiesa Sacro Cuore (in via Messina), tutti i giorni feriali (ad eccezione della domenica), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 17, mentre il sabato solo la mattina dalle 9 alle 13.

L’utente dovrà presentarsi in uno dei due centri di distribuzione, munito di tessera sanitaria del titolare dell’utenza e dell’ultima bolletta.

COSA COMPRENDE IL KIT DELLA DIFFERENZIATA:

• sacchi gialli trasparenti per la raccolta degli imballaggi di plastica;

• sacchi trasparenti grigi e un mastello (ossia piccolo contenitore) per la raccolta del rifiuto secco

residuo;

• sacchi blu trasparenti per la raccolta dei rifiuti di carta e cartone;

• sacchi biodegradabili e compostabili per il rifiuto organico, un mastello areato e un mastello da

esposizione stradale;

• mastello verde per la raccolta di vetro e metalli.

Maggiori informazioni sul calendario settimanale (per utenze domestiche e le utenze non domestiche https://www.dusty.it/caltanissetta/calendario-dizionario-rifiuti-caltanissetta/), sono disponibili sul seguente sito web: www.dusty.it/caltanissetta, o chiamando il numero verde 800.164.722 – 0934.584709 dal lunedì al sabato negli orari 9-13, 15-17.