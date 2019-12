BUTERA. L’Amministrazione comunale ha annunciato l’attivazione dello Sportello Unico del Contribuente. Nel sito del Comune di Butera si può accedere allo Sportello web del contribuente che è on line ed è aperto 24 ore e 7 giorni su 7. Entrando nell’area riservata il cittadino potrà ricevere tutte le informazioni tributarie che lo riguardano, organizzate con un criterio cronologico e suddivise per aree tematiche (Imu, Tari e Tasi). Lo Sportello web del contribuente, realizzato grazie alla collaborazione con Kibernetes, semplifica la consultazione e l’adempimento dei tributi locali, facilita la comunicazione tra il contribuente e l’ente. Con lo Sportello del contribuente si potranno visionare e ricevere i propri documenti di pagamento, calcolare le imposte partendo dalla propria posizione patrimoniale come risulta nelle banche dati comunali, stampare il modello F24 oppure pagare on-line le imposte e i tributi con la carta di credito; comunicare con l’Ufficio tributi con un servizio di messaggistica. Tra i benefici c’è la semplificazione dell’assolvimento degli obblighi tributari, il pagamento con carta di credito, la consultazione dei dati storici. Per accedere al servizio basta collegarsi al sito istituzionale https://www.comunedibutera.it/ e cliccare su “Sportello web del Contribuente” per procedere con la registrazione on line. Quanto prima sarà organizzata una conferenza stampa per spiegare ai cittadini, alle imprese, ai professionisti e ai Caf lo Sportello Unico del Contribuente che pone il Comune di Butera all’avanguardia nell’erogazione online dei servizi alla collettività.