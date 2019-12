BUTERA. La Giunta comunale ha approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni per il triennio 2019-2022. Un piano il cui importo che il Comune conta di recuperare dall’alienazione dei beni ammonta a 4.219.034,92 euro. Nel dettaglio, il piano comprende al suo interno il villaggio rurale di contrada Disueri che è stato valutato 891.223 euro. Sono compresi nel piano anche 40 alloggi popolari ubicati in via Rosa Gattorno e il cui valore è stato stimato in 883.158 euro. Sempre in tema di alloggi popolari, il Comune intende alienare anche quattro alloggi popolari in via Milano aventi ognuno una valutazione di 13.428 euro. Ci sono poi gli alloggi popolari di via Milano 3 la cui valutazione è di 26.856 euro. Il piano prevede poi l’alienazione degli alloggi popolari di via Trieste n. 9 per 26.856 euro. Sempre con la stessa valutazione sono gli alloggi popolari di via Trento 6, di via Trento 10, mentre gli alloggi popolari di via Trento n.11 sono valutati 40.284 euro. Sempre restando in tema di alloggi popolari, fanno parte del piano di alienazione anche gli alloggi popolari di Piazza Europa 3 (26.586 euro) e di Piazza Europa 4 (40.284 euro). Compresi nell’ambito del piano di alienazione anche i locali dell’ex ufficio di collocamento per un importo di valutazione pari a 46.400 euro. Infine, altri due “gioielli di famiglia” del Comune sono stati inseriti nel piano di alienazione, e cioè la Comunità terapeutica e il cine teatro “don Giulio Scuvera”. Nel dettaglio, i locali della comunità terapeutica hanno una valutazione di 1.300.700 euro, mentre i locali del cine teatro “Scuvera” una valutazione di 828.973 euro.