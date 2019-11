Dissequestrata Azienda della Zona Industriale di Agrigento: il Tribunale del Riesame accoglie il ricorso Accolta l’istanza di riesame presentata dagli Avvocati Daniela Salamone e Filippo Sprio per la ditta Eurodemolizioni. Condividendo la tesi della difesa, la prima sez. Penale del Tribunale del Riesame di Agrigento ha revocato il sequestro preventivo disposto sui beni immobili dell’azienda ritenendo non sussistere l’attualità e la concretezza del periculum in mora. Gli istanti, infatti, hanno correttamente ripristinato lo stato dei luoghi, a tal fine autorizzati dal Giudice per le Indagini Preliminari. Grande soddisfazione per l’azienda che in seguito al disposto sequestro aveva subito la paralisi della propria attività produttiva, nonché per i quindici operai impiegati che potranno riprendere regolarmente il proprio lavoro. L’impianto produttivo si inserisce da tempo all’interno della zona industriale di Agrigento creando nel contempo momenti di crescita e di sviluppo economico, soprattutto di tipo occupazionale.