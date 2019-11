Ferito anche il padrone dell’animale morto a cui è stata amputata la falange di un dito

TRAPANI – E’ stato individuato il proprietario di un cane che lo scorso ottobre aggredì un turista a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Si tratta di un 66enne che è stato adesso denunciato dai carabinieri per uccisione di animali, lesioni colpose aggravate e omessa custodia e malgoverno di animali. La sera del 5 ottobre scorso un catanese residente a Roma in vacanza nella cittadina del Trapanese mentre passeggiava nella centrale via Savoia, portando al guinzaglio il proprio meticcio, fu aggredito da un American Staffordshire terrier (Amstaff), che si avventò sul suo povero animale. Nel tentativo di difendere il proprio amico a quattro zampe, l’uomo fu gravemente ferito dal molossoide, riportando l’amputazione parziale della falange di un dito, mentre il suo cane ebbe la peggio, rimanendo ucciso. Subito dopo l’aggressione, l’Amstaff si allontanò senza che la Polizia municipale riuscisse a catturarlo. Le indagini avviate dai carabinieri insieme agli agenti della Polizia municipale, anche grazie ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno consentito di scoprire che il cane al momento dell’aggressione si trovava a passeggio con la sua padroncina, una ragazzina di 12 anni di San Vito Lo Capo, senza museruola e guinzaglio. I militari hanno così rintracciato il padre della 12enne che, dopo l’aggressione, avrebbe anche nascosto l’animale per evitare che potesse essere rintracciato dagli investigatori. Per lui adesso è scattata la denuncia.