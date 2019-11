È ufficiale il circuito giovanile di Mountain Bike più importante d’Italia farà tappa in Sicilia e precisamente a Mussomeli in provincia di Caltanissetta.

Dopo il grande successo della prova unica del Campionato Regionale assoluto, l’amministrazione Comunale con in testa il sindaco Giuseppe Catania ha fortemente voluto fare un salto di qualità ottenendo una prova nazionale.

La candidatura della cittadina del Vallone è stata proposta nel mese di Agosto di concerto con il Team Race Mountain e dopo la valutazione del progetto, caldeggiato dal Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, è arrivata la notizia dell’assegnazione della Prova.

Naturalmente con tanta gioia ed entusiasmo è stata accolta questa fantastica notizia, e da subito la macchina organizzativa si è messa in moto.

Quella di Mussomeli sarà la seconda prova del prestigioso circuito, seguirà la prova che si svolgerà in provincia di Torino, e vedrà protagonisti tutti i comitati regionali d’Italia.

Il 19 aprile 2020 sarà una data storica per la Sicilia e soprattutto per Mussomeli che per una settimana vivrà un evento sportivo di caratura nazionale.

Il circuito di gara sarà in linea di massima quello del Campionato Regionale, con delle modifiche dettate dall’esperienza della passata edizione. Stesso scenario fiabesco, nell’area circostante il Castello Manfredonico.

Coinvolta la Pro Loco di Mussomeli, tutte le strutture ricettive del Vallone e le associazioni di volontariato per rendere questo evento unico.

Il sistema di cronometraggio sarà gestito da mtb online Hot Laps, il programma della manifestazione è in via di definizione come anche la collaborazione con realtà imprenditoriali locali.

Già è stata creata una pagina Facebook ed il sito di riferimento dell’evento sarà www.teamracemountain.it con un link dedicato.

Il XCO del Castello #Mussomeli sarà l’evento di Mountain Bike giovanile più importante del centro sud e Mussomeli sarà protagonista.