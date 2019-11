CALTANISSETTA – Torna in campo la Nissa Rugby nel campionato di serie C. Il quindici della città di Caltanissetta, domenica 3 novembre, si reca in terra etnea per affrontare l’Amatori Catania 1963. La gara si giocherà alle ore 14.30 al polivalente di S. Giovanni La Punta.

I nisseni, dopo la sconfitta all’esordio contro il forte Rugby Palermo, vogliono riscattarsi ed offrire una prestazione convincente per tentare di ottenere il bottino pieno. Gli etnei sono un team di valore, per adesso rullo compressore in campionato, con tre successi in altrettanti match. Prova ardua per la squadra del tecnico Andrea Lo Celso.

Il catanese Emiliano Di Maura, colonna della Nissa Rugby, racconta la vigilia di una vibrante contesa: “Torniamo a giocare dopo la partita con il Palermo che nei primi venti minuti abbiamo messo sotto pressione. Poi loro sono venuti su ed hanno fatto la partita. Domenica affronteremo l’Amatori Catania: sono forti, esperienti e l’anno scorso giunsero alle soglie della serie B. Li affronteremo con la giusta convinzioni, consapevoli delle nostre potenzialità: venderemo, sportivamente, cara la pelle. Dobbiamo affrontare la partita con la giusta mentalità: siamo forti lo dobbiamo dimostrare”.