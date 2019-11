Tutta colpa di Enrique Corcuera, un riccone messicano che a fine anni ‘60 vuole costruirsi un campo da tennis nella sua villa di Acapulco. Fa male i conti, però: a metà dell’opera si accorge di non avere abbastanza spazio per un campo rego­lamentare e per non andare a sbattere sulle pareti tra un col­po e l’altro. Rinuncia al progetto? Nient’affatto, si inventa una nuova regola: considerare i muri parte integrante del campo, la componente fondamentale del padel che lo avvicina allo squash. Dopo un tocco a terra, il rimpallo sulle pareti fa così parte dello sviluppo del gioco: si può tirare dall’altra parte o colpire forte sulla parete stessa per far sì che la pallina – ugua­le a quella del tennis, ma gonfiata a una pressione inferiore – torni dall’altra parte. Il punteggio è lo stesso del tennis tradi­zionale, mentre il servizio si esegue dal basso sotto il bacino. Ora sapete tutto e siete pronti per scendere in campo.

