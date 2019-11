CALTANİSSETTA – Anche la Siac Messina cade sotto i colpi dei giallorossi guidati da mister Tarantino; Una vittoria netta, meritata e mai messa in discussione. Il punteggio finale di 9 a 2 ne è la chiara dimostrazione, anche se il passivo poteva certamente essere ancora più pesante al cospetto gli avversari apparsi in difficoltà già dalle prime battute iniziali della contesa. Si allunga così a tre la striscia di vittorie consecutive in campionato che proiettano i nisseni a pieno titolo nella zona play off, tenendo conto che bisognerà recuperare ancora la gara contro l’Ispica. Andando alla cronaca il primo tempo si chiude con il risultato parziale di 4 a 1 con le reti di La Rosa, Tubau, Allyson e capitan Marino; Nella ripresa stesso copione, nisseni padroni assoluti del gioco e del campo, fioccano le occasioni e le reti, che arrivano dai piedi di Allyson (doppietta), La Rosa (tripletta), Mosca e Tubau (doppietta). Per gli amanti della statistica i giallorossi risultano essere la migliore difesa del girone con soli 15 reti subite e il quinto attacco con ben 30 reti realizzate. Nella media inglese tra gol fatti e subiti siamo in testa a + 15 assieme alla capolista Cosenza; Numeri che la dicono tutta sulla crescita e sulla capacità tattica dei nostri giocatori che con il passare delle giornate acquisiscono sempre più consapevolezza della propria forza.