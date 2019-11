Sconfitta “secca” per la Nissa Rugby impegnata, domenica 3 novembre, nell’ostica trasferta etnea contro l’Amatori Catania 1963. I padroni di casa, nella scorsa stagione giunti ad un passo dalla B, hanno giocato una gara concreta che ha “sfaldato” i piani tattici dei nisseni. Il quindici guidato da Andrea Lo Celso, ha tenuto duro, ma si è dovuto arrendere alla maggiore caratura tecnica dei padroni di casa. Per la squadra di Caltanissetta, un inizio di campionato in salita: due trasferte consecutive contro due delle compagini più forti, che hanno determinato due stop consecutivi.

L’allenatore della squadra del centro Sicilia, sottolinea: “Sapevamo che le prime due partite di campionato sarebbero state le più difficili. La Prima a Palermo, squadra molto pesante e ostica in un campo ai limiti dell’agibilità e poi a Catania contro l’Amatori Ct 1963 che lo scorso anno solo per un soffio non é salita in serie B. Noi siamo una neopromossa ed abbiamo ottenuto la promozione lo scorso anno per giocare con le più forti… ed eccole qui. Sono state due partite che nonostante il risultato negativo ci portano tanto in esperienza. La nostra, quest’anno, è una squadra nuova con tanti giovani e tanti neofiti che si uniscono ad una base esperiente e solida. Io sono fortemente fiducioso nei miei ragazzi e sono certo che con il tempo, con il duro lavoro e con il sacrifico presto la squadra sarà un gruppo coeso e rodato che sarà pronto per prendersi le sue rivincite anche con le prime della classe. Adesso ci curiamo le ferite e facciamo spogliatoio già da martedì in allenamento. Faccio i complimenti agli avversari e li ringrazio per l’ottima ospitalità”.

NISSA RUGBY: 1 Bruno, 2 Ilardo, 3 Emma, 4 Tringali, 5 Messana, 6 Palermo, 7 Ferrara, 8 Messina, 9 Tabacco, 10 Di Maura (Vk), 11 Raitano, 12 Di Prima, 13 Cali’ M., 14 Rinaldi (K), 15 Angelini. A disposizione: 16 Cammarata, 17 Tirrito,18 Zimarmani, 19 Palumbo e 20 Lippa

Terza giornata – 1ª Fase – 03/11/2019

Vittoria Rugby – I Briganti Librino CT 29 – 5

Amatori Catania 1963 – Nissa Rugby 45-5

Rugby Palermo – San Gregorio 68 – 0

CLASSIFICA

Amatori Catania 1963 14

Rugby Palermo 10

San Gregorio 6

I Briganti Librino CT 5

Vittoria Rugby* 4

Nissa Rugby* 0

*una partita in meno

Prossimo turno (quarta giornata) – 17/11/2019

Vittoria Rugby – Rugby Palermo

Amatori Catania 1963 – San Gregorio

I Briganti Librino CT – Nissa Rugby