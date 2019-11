MUSSOMELI – Si terrà sabato prossimo, alle ore 19,30, presso il salone di San Francesco, in Via Palermo, un incontro dedicato alla poesia con la magia della musica col poeta Salvatore Cappalonga e col cantautore siciliano Peppe Messina. Durante l’incontro ci sarà la presentazione libri per raccolta fondi “Centro educativo cura e salute dei bambini in India.Autrice Placa Manola.