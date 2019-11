PALERMO – La procura della Repubblica di Palermo ha trasmesso al Tribunale dei ministri il fascicolo del procedimento a carico dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Si tratta del procedimento avviato dalla Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, che aveva iscritto Salvini per sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio per il caso dei migranti a bordo della nave della ong Open Arms. Ad agosto la procura decise il sequestro del natante e lo sbarco dei migranti. Non si conosce il contenuto del fascicolo. Cosi, come prevede la norma, “il collegio, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l’archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al oresidente della Camera; In caso diverso, il collegio, sentito il pubblico ministero, dispone l’archiviazione con decreto non impugnabile”. Il Tribunale dei ministri ha 90 giorni di tempo effettuare. A Palermo e’ composto da tre donne ed e’ presieduto dalla componente piu’ anziana, Caterina Greco. Le altre sue componenti sono Lucia Fontana e Maria Cirrincione. Una nuova composizione, rispetto a quella del caso Diciotti, effettuata con sorteggio dalla Presidenza del tribunale del capoluogo siciliano che ha anche gia’ predisposto i locali in cui le tre giudici si riuniranno.