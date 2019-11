Domenica scorsa circa 2000 atleti, provenienti da varie nazioni, hanno sfilato in corsa lungo le strade di Palermo per la 25ª Maratona dell’omonima città; da viale della Libertà tutti i partecipanti hanno attraversato il parco della Favorita, dirigendosi verso Mondello, zona in cui è avvenuto il giro di boa.

Il cielo grigio e la pioggerella hanno accompagnato i runners durante la gara; evento di spessore nazionale, che ha dato la possibilità a svariati partecipanti di gareggiare anche per la mezza maratona.

Numerosi gli atleti della Marathon Caltanissetta che hanno tagliato il traguardo della mezza; tra loro anche una donna, Valentina Fiorenza. Con grande entusiasmo e con una preparazione che va avanti da tempo, Valentina ha concluso la gara in 02h03’34’’; immortalato all’arrivo, dal fotografo ufficiale, il suo sorriso lasciava trasparire, senza alcun dubbio, gioia e soddisfazione.

Risultati eccellenti per tutti i podisti della Marathon CL, ma un encomio particolare va agli atleti Augello Francesco e Mastrosimone Giuseppe, i due hanno mantenuto un passo sostenuto per l’intero percorso; difficile e arduo per i lunghi tratti in salita.

Francesco ha fermato il crono a 01h25’41’’, aggiudicandosi il terzo posto nella sua categoria; Giuseppe è giunto sul tappeto dopo 01h27’50’’ dal via.

Molto bene la coppia sportiva Timpanelli Marco e La Marca Salvatore, pronti per la maratona di Firenze; entrambi non si sono risparmiati, segnando un tempo di 01h31’29’’.

Di seguito i risultati dei restanti atleti: Rivituso Giuseppe 01h40’45’’, Sole Fabio 01h40’45’’, Mosca Michele Savio 01h41’20’’, Amico Davide 01h41’41’’, Arancio Angelo 01h44’24’’, Gumina Antonio 01h44’31’’, Facciponte Cataldo 01h45’25’’, Calabrese Francesco 01h49’23’’, Lomonaco Francesco 01h49’23’’, Citrano Salvatore 01h53’03’’, Di Mino Fabiano 01h54’46’’ e Sberna Giancarlo 01h54’46’’.

Nella stessa giornata, Romano Lea con maglia Marathon CL, in compagnia del suo romeo, Salvatore Paci, hanno partecipato alla 18ª Veronamarathon; l’incessante pioggia non ha demoralizzato i due coniugi, Lea è riuscita a chiudere la mezza in 02h07’35’’, Salvatore, presente a Verona per i lunghi 42,195 Km, ha completato in 03h13’27’’, posizionandosi settimo nella sua categoria.