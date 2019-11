Nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 439.747 bambini, oltre 18 mila in meno rispetto al 2017. Lo segnala l’Istat secondo il quale si tratta di “una tendenza negativa che non evidenzia segnali di inversione”. Riguardo : secondo i dati provvisori, riferiti al primo semestre di quest’anno, le nascite sono gia’ quasi 5 mila in meno rispetto allo stesso semestre del 2018. Nell’arco degli ultimi dieci anni, aggiunge l’Istat, le nascite sono diminuite di 136.912 unita’, quasi un quarto (il 24% in meno) rispetto al 2008. Una diminuzione attribuibile “esclusivamente alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani (343.169 nel 2018, quasi 140 mila in meno nell’ultimo decennio). Si tratta di un fenomeno di rilievo, aggiunge l’Istat, in parte dovuto agli effetti ‘strutturali’ indotti dalle significative modificazioni della popolazione femminile in eta’ feconda.

L’Istat aggiunge che Il numero medio di figli per donna scende ancora attestandosi a 1,29; nel 2010, anno di massimo relativo della fecondita’, era 1,46. L’eta’ media arriva a 32 anni, quella alla nascita del primo figlio raggiunge i 31,2 anni nel 2018, quasi un anno in piu’ rispetto al 2010. Tornando alla questione del cambiamento strutturale della popolazione femminile in eta’ feconda (convenzionalmente fissata tra 15 e 49 anni), l’Istat osserva come le donne italiane siano sempre meno numerose. Da un lato, le cosiddette baby-boomers (donne nate tra il 1965 e il 1975) stanno uscendo dalla fase riproduttiva (o si stanno avviando a concluderla); dall’altro, le generazioni piu’ giovani sono sempre meno consistenti. Queste ultime scontano, infatti, l’effetto del cosiddetto ‘baby-bust’, ovvero la fase di forte calo della fecondita’ del ventennio 1976-1995, che ha portato al minimo storico di 1,19 figli per donna nel 1995. A partire dagli anni duemila l’apporto dell’immigrazione, con l’ingresso di popolazione giovane, ha parzialmente contenuto gli effetti del baby-bust; tuttavia questo effetto sta lentamente perdendo la propria efficacia man mano che invecchia anche il profilo per eta’ della popolazione straniera.