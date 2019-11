CALTANISSETTA – In auto con la droga negli slip. A Gela i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne, fermato durante un posto di controllo sul lungomare Federico II di Svevia. Da subito il ragazzo è apparso nervoso e i militari hanno deciso così di approfondire il controllo. Durante la perquisizioni, nascosti negli slip del giovane, sono stati scoperti nove grammi circa di hashish e due grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, oltre a 160 euro, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività illecita. Per il giovane sono scattate le manette e, dopo esser stato accompagnato in caserma per le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari a disposizione della Procura di Gela che coordina le indagini in attesa di giudizio.