Dopo la vittoria casalinga netta e convincente di sabato scorso contro i penutlimi della graduatoria del Siac Messina, la Pro Nissa si reca ad Agrigento per la sfida contro i padroni di casa guidati da mister Castiglione nell’ottava giornata del campionato di serie B di futsal. I nisseni in settimana si sono allenati bene, tanta tattica e lavoro su situazioni di palla inattiva. Il gruppo con il passare del tempo prende sempre più consapevolezza dei propri mezzi, perché c’è compattezza e grande spirito di squadra. Non sarà una gara certamente facile perché gli agrigentini, reduci dalla sconfitta di Cosenza, proveranno davanti ai propri tifosi, a dare un dispiacere ai nostri ragazzi. Mister Tarantino potrà contare su un ampio roster per tentare di “scardinare” la difesa agrigentina. Arbitreranno l’incontro Fabiano (Messina) e Sfilio (Acireale), cronometrista il Lo Presti di Agrigento. Fischio d’inizio fissato per le 17.00.