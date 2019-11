La Pro Nissa ottiene un successo storico in coppa Divisione, battendo l’Assoporto Melilli, formazione che milita in serie A2. La vittoria consente al quintetto di mister Tarantino di accedere al quarto turno della manifestazione: solo due formazioni di serie B hanno ottenuto questo risultato, la Pro Nissa ed il Taranto. Nel prossimo turno la formazione siciliana affronterà i materani del Signor Prestito CMB.

Nella gara disputata martedì 5 novembre, al PalaMilan di Caltanissetta, la Pro Nissa con cuore, grinta ed un pizzico di fortuna (pareggio ottenuto a 5 secondi dal termine), è riuscita a superare, dopo i calci di rigore, l’Assoporto Melilli.

LA CRONACA. La prima occasione è sui piedi di Allyson servito da La Rosa, ma il pallone termina fuori a portiere praticamente battuto. Pro Nissa, spavalda che prova a mettere pressione agli ospiti cercando più volte la via della rete. Al 3’ arriva il vantaggio dei locali, capitan Marino ruba palla e parte in velocità: serve Torres che da posizione favorevole piazza in rete. Torres va vicinissimo al raddoppio: lob delizioso di Allyson a scavalcare la difesa conclusione ravvicinata dello spagnolo ma la sfera viene neutralizzata da Dalcin. Sulle ali dell’entusiasmo al 27’ azione fotocopia, stavolta Torres prova un pallonetto ma la sfera termina alta sopra la traversa. Al 29’ arriva il pareggio degli ospiti con Gianino.

Nella ripresa partono bene i nisseni, stavolta ci prova Allyson: conclusione da lontano ma Dalcin para. Pro Nissa svagata in difesa ed ospiti sornioni che ne approfittano per andare in vantaggio. La dea bendata inizia a guardare benevolmente i nisseni: un giocatore del Melilli scaraventa la palla nella propria rete: ristabilito l’equilibrio, 2 a 2.

Inizia a premere il Melilli ma i nisseni rispondono colpo su colpo. L’occasione più ghiotta con Furno che lambisce il palo a portiere battuto. A trenta secondi dal termine il vantaggio del Melilli. Non sono finiti i colpi di scena a 5 secondi dal triplice fischio, Ramon firma il 3 a 3. Scattano i supplementari; Pro Nissa avvanti con La Rosa ed il portiere Avanzato dei nisseni, diventa protagonista: sfoderando una serie di miracoli. Melilli che riesce ad ottenere il pari ed arriva anche l’espulsione per Avanzato. Subentra il numero 12 Lo Pinzino che si mette in luce. Ai rigori Lo Pinzino fa la differenza: devia sulla traversa il penalty di Bocci e neutralizza quello di Monaco. Il finale recita 7 a 6 per la Pro Nissa. Adesso smaltita la vittoria testa al campionato e alla trasferta di Reggio Calabria contro la Futura.