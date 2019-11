CAMPOFRANCO. Il Sindaco Rino Pitanza ha reso noto che i contenitori per la raccolta degli indumenti usati dislocati in tutto il territorio sono stati posizionati tutti nella zona della villa comunale. L’iniziativa – come ha spiegato il primo cittadino – trova motivazione con il fatto che al Sindaco, che si è fidato del buon senso civico di tutti i cittadini, viene riferito e soprattutto mostrato dalla ditta che si occupa del ritiro che all’interno dei contenitori si sono trovati quasi sempre dei sacchetti di spazzatura con tanto di resti di cibo, bottigliette di plastica e così via. Questi “incovenienti” – ha sottolineato Pitanza – hanno fatto sì che la percentuale di raccolta differenziata subisse un ribasso. Il luogo nel quale adesso sono posizionati i contenitori è un’area video sorvegliata che giornalmente viene monitorata qualora si verificassero inconvenienti del genere.