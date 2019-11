(c.p.) – Pareggio per 2 a 2 nella partita tra Asd Acquaviva e Atletico Licata. Padroni di casa con il consueto 4-4-2, ospiti con il 4-3-3. Partenza super dei rossoblu che per i primi 20 minuti sono assoluti padroni del campo, riuscendo a creare un gran numero di occasioni, clamorosa la conclusione di Marco Orlando che si infrange sul palo a portiere battuto. Al 20′ arriva la doccia fredda per i rossoblu: rinvio non perfetto del portiere di casa su cui si avventa Callea che serve William bravo a battere a rete. Proteste dei padroni di casa per un intervento piu che dubbio con la mano di Callea non ravvisata dal direttore di gara (che si trovava colpevolmente con le spalle rivolte all’azione di gioco). Svantaggio che innervosisce i padroni di casa che non riesco a produrre gioco come fatto nella parte iniziale delle gara. Gioco che staziona acentrocampo, con nessuna delle due squadre a creare pericoli. Finisce cosi il primo tempo. Seconda frazione in cui l’Acquaviva riesce a riprendere in mano le redini del gioco e creando varie occasioni da goal: da segnalare un salvataggio sulla linea su colpo di testa di Petrone a botta sicura e il goal regolare annullato ad Arnone (direttore di gara ancora posizionato erroneamente che non si avvede di Arnone alle sue spalle in posizione regolare). Partita che cambia con l’ingresso di Falletta e lo spostamento di Arnone sull’esterno. Proprio quest’ultimo, in fuga solitaria in area, si procura un calcio di rigore. Dal dischetto è freddissimo Caruso per il goal del meritato pareggio. Acquaviva che vuole a tutti i costi la vittoria e riesce a portarsi in vantaggio: botta da fuori di Petrone su cui il portiere ospite non è perfetto, Arnone è il più veloce a ribattere in rete. Vantaggio che dura poco: calcio di punizione dal limite con Costa che trova la rete del pareggio. Partita che si avvia alla fine con l’Acquaviva che prova riportarsi in vantaggio rischiando di subire goal su un pericoloso contropiede ospite. Triplice fischio che giunge a sancire il risultato di pareggio che sta stretto ai rossoblu. Così mister Paduano a fine gara: “Credo che sia stata una delle migliori partite giocate fino ad ora dai miei ragazzi che per i primi 20 minuti hanno giocato veramente a calcio, abbiamo avuto 3 occasioni chiarissime nel primo tempo con un palo colpito. Dopo il gol del loro vantaggio siamo calati mentalmente. Nel secondo tempo tutta un altra musica, in cui abbiamo sciupato qualche occasione, ed un gol netto non convalidato. Abbiamo successivamente ripreso la partita e siamo andati in vantaggio ma poi frutto della poca esperienza ci siamo fatti riprendere. Sono contentissimo per la prestazione un po meno per il risultato. La squadra ha dimostrato di poter giocare e saper giocare a calcio. Ho un grande gruppo e speriamo di continuare a divertirci”. Acquaviva che riprenderà ad allenarsi martedì in vista della trasferta sul campo della Don Bosco Mussomeli.