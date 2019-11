CALTANISSETTA – Tutto pronto per l’innovativa e coinvolgente iniziativa del Carrefour Sicilia nel punto vendita di Caltanissetta in via Salvatore D’Acquisto: giovedì 21 novembre alle ore 21.30 è in programma un corso gratuito di degustazione per chi vuole approcciarsi all’esclusivo mondo delle etichette vinicole siciliane e nazionali. Nel capoluogo nisseno la kermesse si avvarrà della collaborazione delle cantine Planeta. Il corso prevede un numero massimo di partecipanti, ed è pertanto necessario iscriversi inviando un messaggio su facebook con nome, cognome e numero di telefono oppure al box informazioni presso i punti vendita.

Il wine masterclass del Carrefour Sicilia è una “deliziosa” iniziativa che ha interessato diversi punti vendita dell’isola e che ha registrato una grande partecipazione; ovunque in tantissimi, con i calici in mano per vivere questa esperienza.

Una particolare attenzione rivolta ai clienti per fornirli dei mezzi idonei alla conoscenza della qualità dei prodotti ed ad una maggiore consapevolezza negli acquisti. Contestuale il lancio di “Un vino per ogni occasione”: il catalogo Carrefour Sicilia dedicato a una ricca selezione di vini, tra etichette siciliane e non, che spaziano dai rossi, ai bianchi e rosé, senza tralasciare spumanti e passiti.