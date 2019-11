CALTANISSETTA – Piacevolissima visita stasera in redazione. L’ex Sindaco Dott. Michele Campisi e l’inseparabile assessore architetto Andrea Milazzo.

Intervista programmata? Nulla di tutto ciò.

Solo due amici che si incontrano allo studio dell’architetto, sullo stesso pianerottolo delle Redazione di Viale della Regione.

Uno squillo di campanello ed eccoli spuntare, sorridenti.

Un caffè, qualche domanda di rito sulla politica e la gestione della città.

Più sereni per essere scarichi dal ruolo, ma preoccupati i due ex amministratori.

Emigrazione giovanile, isolamento viario e infrastrutturale, scarsa fiducia negli investitori e burocrazia in aumento.

Un quadro a tinte fosche su un territorio problematico.

Nessun giudizio sull’ attuale Amministrazione. Troppo presto per valutare. Solo un’indicazione ad accelerare i processi per un reale progresso del territorio, magari sottraendo un po’ di tempo alla pubblica presenza. Positiva quest’ultima ma da non inflazionare.

Più tradizionalisti i due ex, affezionati ad un immagina più sobria dell’istituzione.

Progetti per il futuro, figli e lavoro. Nulla di interessante al momento in politica. Una cordiale e piacevole conversazione ed un auspicio a rivedersi per raccontare un pezzo di storia recente della nostra città.