Inizia nel migliore dei modi il campionato under 18 dell’Airam, la societa’ di basket che a livello regionale rappresenta la pallacanestro nissena nel campionato U18 . I ragazzi del coach Armando Turturici sono stati impegnati nelle prime 2 partite del campionato che si sono svolte in rapida successione martedì 19 novembre al Palacannizzaro contro la squadra di Santa Croce Camerina e mercoledì 20 novembre in trasferta a Pozzallo. Iniziamo con i risultati che hanno visto l’Airam imporsi 63-60 contro il Santa Croce e 72-59, in trasferta, contro il Pozzallo. Quello che più ha colpito favorevolmente nei due incontri sostenuti dalla compagine nissena é stato lo spirito di squadra. In entrambe le partite sono scesi in campo tutti i 12 ragazzi nisseni scritti a referto e tutti hanno dato il loro contributo per portare a casa i risultati favorevoli. Una vera e propria “squadra” di ragazzi che sono cresciuti insieme fin dai primi passi del minibasket e che in campo dimostrano di divertirsi giocando a buoni livelli. Particolarmente convincenti le due prestazioni del capitano Gabriele Galiano che ha trascinato i compagni. Sara’ un campionato che si prevede avvincente e che vedrà impegnata la compagine nissena cara ad Emilio Galiano e a Davide Arcarisi contro “colossi” del basket regionale quali Ragusa ed Agrigento.

Qui di seguito i tabellini dei primi due incontri dell’Airam under 18:

AIRAM – SANTA CROCE CAMERINA 63-60: Galiano 17, Lacagnina 9, Rizza 7, Arcarisi 6, Grosso 6, Richiusa 6, Pernaci 3, Nugara 5, Mastrosimone 4.

POZZALLO – AIRAM 59-72; Galiano 25, Rizza 10, Arcarisi 10, Lacagnina 6, Di Forti 6, Grosso 5, Pernaci 4, Rossi 2, Nugara 2, Bella 2