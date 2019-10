MUSSOMELI – Convocato dal presidente del Consiglio Comunale Gero Valenza un apposito consiglio comunale straordinario per il prossimo mercoledì 16 ottobre per l’approvazione dell’ emendamento da apportare al disegno di legge finalizzata alla istituzione delle zone montane svantaggiate. Questo l’ordine del giorno:

1) scrutatori;

2) “ODG DAY” – Proposta Ordine del giorno Consiglio Comunale a sostegno dell’approvazione dell’emendamento al DDL 3/17 “Legge sulla montagna. Istituzione delle Zone franche montane”, quindi della Legge obiettivo, istitutiva delle ZFM in Sicilia – Richiesta convocazione consiglio straordinario.

Va detto che questa legge, se approvata, consentirebbe importati vantaggi fiscali ai residenti e alle attività produttive presenti nei comuni come Mussomeli.