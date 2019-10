PALERMO – Un uomo di 47 anni che a bordo della sua ruspa si apprestava a percorrere una strada di campagna a Sclafani Bagni, e’ morto, schiacciato dal mezzo meccanico. La ruspa, per cause in corso d’accertamento dei carabinieri, si e’ ribaltata e per il malcapitato non c’e’ stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso.(AGI)