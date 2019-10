TRAPANI – Custodiva all’interno della sua auto 10 chili di hashish e un involucro con 25 mila euro: per questo e’ stato tratto in arresto Leonardo Messina, trapanese di 61 anni, sorvegliato speciale. Gli uomini della Squadra mobile sono intervenuti nella zona industriale di Trapani, nel deposito di un’azienda di trasporti in cui l’uomo lavorava con un permesso del magistrato di sorveglianza, che lo autorizzava a lasciare la detenzione domiciliare. Messina utilizzava indisturbato il proprio luogo di lavoro come base dello spaccio. Qualcuno pero’ si e’ accorto di cosa stava succedendo e lo ha immediatamente segnalato alla polizia. Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra mobile sono subito intervenuti e hanno trovato la droga sul sedile posteriore della sua auto. Messina custodiva l’hashish senza adottare particolari cautele. L’uomo e’ stato condotto nel carcere di Trapani