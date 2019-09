CALTANISSETTA – Nuovo riconoscimento alle doti professionali del parrucchiere nisseno Maurizio Bellone. Il 51enne è stato selezionato per far parte del team “Wella professionals” per curare le pettinature delle modelle che hanno preso parte al Milano Fashion Week che si è svolto nella capitale lombarda dal 17 al 23 settembre. Bellone, che da 32 anni si occupa dei capelli delle donne, si è cimentato con le acconciature delle modelle dal 17 al 19 settembre.

Non ha nascosto la sua legittima soddisfazione nonostante nel suo curriculum abbondino molte kermesse nazionali, come ad esempio il “Nastro d’argento” a Taormina in cui Bellone da anni è “colonna portante”. Adesso tornato nel capoluogo nisseno ha ripreso la sua consueta attività presso la “Pepito Art Hair studios” in attesa dei nuovi appuntamenti professionali nazionali.