Ripartire dal campionato di Promozione. E’ l’obiettivo che la dirigenza della Nissa Fc, che la passata stagione ha militato in Prima categoria, s’è posto nel momento in cui ha recentemente presentato in Lega istanza di ripescaggio in Promozione. Un’istanza che, a quanto sembra, è stata accolta dalla Figc regionale la cui commissione ha esaminato l’istanza presentata dalla società del presidente Michele Savoia. Ora si attende la data del prossimo 8 agosto quando si riunirà il consiglio regionale della Lega per stabilire le squadre ripescate e determinare i gironi di Promozione. In quella data, pertanto, si saprà se la Nissa fc sarà ripescata o meno in Promozione. La società ha pagato l’iscrizione al campionato di Promozione e punta al ripescaggio, anche se dovrà fare i conti con quelle società le cui squadre hanno preso parte la stagione scorsa ai play off del campionato di Prima categoria e che, per questo, hanno la precedenza sulla Nissa Fc. Tutto, a questo punto, dipenderà dal numero di squadre ripescate e dal numero di squadre che hanno fatto i play off di Prima categoria e che hanno presentato regolare istanza di ripescaggio in Promozione.