MARIANOPOLI – Riceviamo e pubblichiamo nota dell'Ing. Calogero Casucci (FI) diretta al Sig. Sindaco del Comune di Marianopoli e a tutta l'Amministrazione Comunale, relativamente all'acquisto del "nuovo" scuolabus.

In merito a quanto affermato in una nota dello scorso 5 Luglio dal Sig. Sindaco del Comune di Marianopoli relativamente all’acquisto e all’attivazione del “nuovo scuolabus”, vorrei semplicemente dire che chiedere informazioni ad una pubblica amministrazione del suo operato, in un paese democratico e civile, non significa fare polemica, ma vuol dire partecipare attivamente alla vita democratica di una comunità. La polemica piuttosto è stata montata dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale che con il loro comportamento antidemocratico e mancando di rispetto nei confronti di un cittadino che chiede informazioni, ancora una volta, dopo quasi tre mesi dalla prima richiesta del 23 Marzo scorso, inspiegabilmente, nonostante siano trascorsi i tempi previsti dalla legge in materia, non si sono degnati di dare risposta alle richieste di conoscere l’importo di acquisto del “nuovo” scuolabus, l’importo del finanziamento erogato dall’Istituto di Credito Unicredit e pari all’80%. Ad oggi sappiamo solo che lo scuolabus è di proprietà dell’Associazione Misericordia di Marianopoli e che è stato ceduto in comodato d’uso gratuito al Comune di Marianopoli; relativamente al costo di acquisto dello scuolabus e all’importo del finanziamento erogato dall’Istituto di Credito Unicredit ancora non ci è lecito sapere nulla, anzi l’accanimento da parte del Sindaco nel non dare tali informazioni da solo l’impressione che abbia qualcosa da nascondere. Ancora una volta il Sindaco ci racconta la “mezza messa” e cerca di mistificare la realtà.

Vorrei dire al Signor Sindaco, che non mi reputo insoddisfatto per il fatto che il Comune di Marianopoli abbia in dotazione un “nuovo” scuolabus, anzi ne sono più che soddisfatto e da cittadino di Marianopoli colgo l’occasione nel ringraziare l’Associazione Misericordia per aver messo a disposizione del Comune il mezzo. Sono invece estremamente amareggiato e insoddisfatto per il comportamento antidemocratico e per la mancanza di trasparenza amministrativa del Sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale, i quali proclamano il loro buon operato e le loro buone intenzioni, ma non consentono ai cittadini che ne fanno esplicita richiesta di verificarlo, anzi fanno passare questi come “cattivi”. Inoltre, se non ricordo male, la proposta di dotare il Comune di Marianopoli di un nuovo scuolabus utilizzando un contributo erogato dall’Istituto di Credito Unicredit è stata avanzata dal gruppo consiliare di opposizione, ma di questo, in maniera del tutto ingenerosa non si dice niente.

Ancora, piuttosto che rispondere semplicemente alle richieste di un cittadino, il Sig. Sindaco ha preferito montare lui stesso, ad arte, una polemica e si è permesso anche di accusare il richiedente di essere in cerca di improbabile notorietà, dandogli il consiglio di partecipare ai provini del Grande Fratello. In merito a quest’ultima affermazione del Sindaco, non intendo rispondere solo per il fatto di non scendere a bassezze simili che non appartengono al mio stile, ma vorrei consigliare al Primo Cittadino del Comune di Marianopoli di scendere dal “pietistallo” in cui si trova, di mettere un po’ della sua arroganza e della sua presunzione da parte e di essere un po’ più umile con la gente. Questo suo atteggiamento mostra solo scarsa norma di buona educazione, e soprattutto scarso senso civico ed istituzionale, tutte cose che non si addicono ad un Sindaco. E mentre il Sig. Sindaco continua ad accusare qualche cittadino di volere fare polemica solo perché ha chiesto chiarimenti su qualche questione legata alla pubblica amministrazione, resto ancora in attesa di ricevere le informazioni richieste, ovvero, quanto è costato lo scuolabus, a quanto ammonta il contributo erogato da Unicredit e quanto ha messo di propria tasca.