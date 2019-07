Domani,alle ore 21, nella chiesa di Santa Rosalia in contrada Niscima a Caltanissetta, nell’ambito del “Festino di Santa Rosalia”, la Comunita’ Gesù Risorto della Diocesi di Caltanissetta proporrà il musicol “ Avrete forza dall’alto”. La rappresentazione illustrerà le gli aspetti fondamentali della vita di Gesù. Far conoscere Gesù e “l’incarico speciale” che ha ricevuto da Dio, è il compito primario per il cristiano.

– Aldo Pirrello , responsabile diocesano della Comunità Gesù Risorto: “ dice Papa Francesco che il Vangelo è il seme che tu spargi, ma è Dio che lo farà crescere; noi con questa rappresentazione cercheremo di seminare sperando che la raccolta sia abbondante “.

Il programma del giorno prevede :

ore 20,00 Conferenza – “ Il culto di Santa Rosalia nella Sicilia centrale tra 600 e 700 “.

Relatore Arch. Giuseppe Giugno;

ore 21,00 musicol “ Avrete forza dall’alto “a cura della Comunità Gesù Risorto;

ore 22,00 insieme con allegria.