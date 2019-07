CALTANISSETTA – Al via da sabato 6 luglio a Caltanissetta la “Piazza della Salute”, il progetto della Fondazione ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) che promuove la prevenzione e i corretti stili di vita.

L’iniziativa nissena denominata “Ciao, come stai? – Impariamo a conoscere i corretti stili di vita” si svolgerà sabato 6 (dalle ore 18 alle 20) e domenica 7 luglio (dalle ore 10 alle ore 13) ed è promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta con l’obiettivo di promuovere i comportamenti fondamentali per garantire il benessere e la salute della persona.

La piazza Garibaldi, epicentro delle iniziative, sarà aperta ai cittadini per garantire loro la possibilità di sottoporsi alle visite gratuite e ricevere informazioni utili per la cura della salute. Nelle due giornate, infatti, pediatri, dermatologi, oncologi, diabetologi, cardiologi, farmacisti e infermieri saranno a disposizione per svolgere le consulenze di propria competenza. Appositi ambulatori specialistici saranno allestiti anche nell’atrio di Palazzo del Carmine (sede del Municipio) e nei locali al pianoterra che ospitano la Pro Loco.

In piazza saranno presenti anche i camper della Croce Rossa Italiana e della Fidas, che sensibilizzeranno i cittadini sull’impegno nel volontariato e sui temi della donazione del sangue, oltre a una tenda con i medici e gli operatori del 118 che saranno impegnati nelle dimostrazioni delle manovre di primo soccorso.

L’inaugurazione della “Piazza della Salute” si svolgerà sabato 6 luglio alle ore 18 nell’atrio del Comune, alla presenza del presidente nazionale dell’ENPAM, Alberto Oliveti, e del presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta, Giovanni D’Ippolito, e delle autorità cittadine.

Nell’ambito delle iniziative previste dal progetto “Piazza della Salute”, domenica 7 luglio dalle ore 9 alle 13:30 nella sede dell’OMCeO di Caltanissetta (via Enrico Medi, 1) si svolgerà il convegno “La previdenza e l’assistenza dei medici e degli odontoiatri”. Dopo i saluti del presidente Giovanni D’Ippolito e di Giuseppe Costa (presidente della Commissione Albo Odontoiatri), interverranno Alberto Oliveti (presidente ENPAM), Carlo Teruzzi (presidente Fondo Sanità) e Laura Battistini (responsabile ufficio consulenza previdenziale ENPAM).

«Prevenzione e informazione sono fondamentali nel rapporto con i cittadini e con i pazienti. E una buona prevenzione allontana i rischi di patologie e aiuta a correggere gli stili di vita – spiega il presidente D’Ippolito -. Il successo in altre città italiane della Piazza della Salute rappresentano la prova che, in tema di salute, medici e odontoiatri vogliono mantenere un contatto efficace con la comunità e siamo convinti che ciò possa avvenire nelle piazze, luoghi di incontro di una città. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare».