VILLALBA – Il Sindaco di Villalba Alessandro Plumeri comunica che a decorrere dal I° giugno con proprio provvedimento, ha disposto la sostituzione del Vice Sindaco. La sostituzione, precisa il Sindaco Alessandro Plumeri, è determinata dagli accordi politici che erano stati presi con la sua compagine già durante la campagna elettorale del 2015, che prevedevano appunto un turn over nella carica di Vice Sindaco durante l’ultimo anno di Amministrazione, con la conseguente scelta di un altro membro della Giunta. In virtù dei suddetti accordi la carica passerà da Concetta Territo, Assessore con delega alla Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Cultura e Salute, a Calogerina La Monaca, Assessore con delega ai Lavori Pubblici, la cui attività amministrativa, nel corso di questi anni, è stata caratterizzata dall’impegno e dalla dedizione al servizio dei cittadini. Lo stesso impegno e una grande determinazione hanno caratterizzato l’ attività messa in campo quotidianamente dall’ Assessore Concetta Territo, che ha contribuito a raggiungere risultati encomiabili in un settore strategico e in un territorio socialmente fragile e martoriato come il nostro. Certo che l’ Assessore Territo continuerà a svolgere la sua funzione in modo egregio fino alla fine del mandato elettorale, esprimo a nome mio e di tutta la Giunta Comunale un sincero ringraziamento per il positivo lavoro fin qui svolto e a tutti l’ Augurio di proseguire l’ Attività Amministrativa all’ insegna di un obiettivo comune: il bene del nostro paese.